Гершкович: выразили поддержку Черчесову, его будущее решит исполком РФС

«Выразили поддержку Черчесову, хотя признали выступление неудовлетворительным. Но основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаём и тактически, и технически. Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать», — приводит слова Гершковича «Чемпионат».

Он отметил, что, по словам самого Черчесова, у игроков не было такой самоотдачи, как на чемпионате мира 2018 года.

«В этом, может, и есть вина тренера, но все члены комитета выразили поддержку, пожелали удачи в отборе на чемпионат мира в Катаре. Будущее тренера будет решать исполком РФС, но мы передадим им протокол заседания, в котором всё будет отмечено», — добавил Гершкович.

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее появилась информация, что исполком РФС может пройти на следующей неделе.