Технический комитет РФС не проводил голосований по будущему Черчесова

«Голосований по будущему Черчесова и каких-то от нас рекомендаций не было. Сама оценка — неудовлетворительная. Мы все согласились с такой оценкой главного тренера», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».
Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.
Ранее сообщалось, что РФС признал выступление сборной России на Евро-2020 неудовлетворительным.