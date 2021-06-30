Технический комитет РФС не проводил голосований по будущему Черчесова

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев заявил, что голосование по вопросу будущего Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной сборной не проводилось.

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев заявил, что голосование по вопросу будущего Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной сборной не проводилось.

«Голосований по будущему Черчесова и каких-то от нас рекомендаций не было. Сама оценка — неудовлетворительная. Мы все согласились с такой оценкой главного тренера», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее сообщалось, что РФС признал выступление сборной России на Евро-2020 неудовлетворительным.