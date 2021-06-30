Гамула считает, что не нужно сравнивать сборные России и Украины

Менеджер-селекционер и бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула прокомментировал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 после победы над национальной командой Швеции.

Менеджер-селекционер и бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула прокомментировал выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 после победы над национальной командой Швеции.

«Везение везением, а настрой у Украины был запредельным. Они старались, бились. Везение тоже было, но и украинцы попадали в штангу. В футболе всегда моменты есть. Когда украинцы поняли, что выходят с третьего места, смогли собраться, потому что там наверняка были какие-то неурядицы», — приводит слова Гамулы «Чемпионат».

Он отметил, что не нужно сравнивать сборные России и Украины.

«Сегодня один турнир, а завтра — другой. Сейчас Франция и Нидерланды вылетели. Теперь надо сравнивать Францию с Украиной? Сегодня одни вылетели, завтра — другие», — добавил специалист.

Сборная Украины победила команду Швеции со счётом 2:1 благодаря голу в дополнительное время и вышла в четвертьфинал Евро-2020, где сыграет со сборной Англии. Для украинской команды нынешнее выступление в плей-офф континентального первенства является первым в истории.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали расследовать информацию об избиении фаната с российским флагом на матче Швеция — Украина.