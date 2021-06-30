В Госдуме призвали расследовать информацию об избиение фаната с российским флагом на матче Швеция — Украина

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию об избиении болельщика, пришедшего на матч Евро-2020 между сборными Украины и Швеции с флагом и в форме национальной команды России.

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию об избиении болельщика, пришедшего на матч Евро-2020 между сборными Украины и Швеции с флагом и в форме национальной команды России.

«Не так важно, россиянин он или нет. Большой респект парню, который не побоялся прийти на трибуну к украинским болельщикам с флагом и в форме сборной России. Очевидно, что он поддерживал Украину. Вместо того чтобы на радости убрать все негативы и проблемы, украинские болельщики взяли и испортили праздник себе и другим. Какой смысл? Думаю, это сделано специально, чтобы зацепить или словить звезду в интернете. Люди приехали болеть, а по итогу получают негатив», — приводит слова Свищёва «Чемпионат».

Он отметил, что такие происшествия недопустимы, и призвал провести расследование инцидента.

«На трибуне же есть служба безопасности и система распознавания лиц — при желании можно найти и наказать нарушителей. Не совсем понятно, почему не отреагировала служба безопасности и стражи правопорядка. Наши дипломаты обязаны обратиться в полицию с просьбой разобраться с этим инцидентом», — добавил Свищёв.

Информация об избиении фаната появилась в СМИ на основании фото, опубликованных в соцсетях, на первом из которых фанат в форме сборной России и с флагом РФ находится на трибуне с украинскими болельщиками, а на втором запечатлён уже без флага, с разорванной футболкой, держащийся за челюсть.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский с восторгом отреагировал на выход Украины в четвертьфинал Евро-2020.