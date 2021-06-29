Зеленский с восторгом отреагировал на выход Украины в четвертьфинал Евро-2020

«Да-а-а-а, какая победа-а-а! Мы в 1/4 Евро! Невероятное напряжение, сумасшедшее дополнительное время и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, респект — вы настоящие бойцы! Беседину — здоровья. Слава Украине!» — написал Зеленский в Twitter.

Украина обыграла Швецию со счётом 2:1 благодаря голу в дополнительное время и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где встретится с Англией.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко признан лучшим футболистом матча Швеция — Украина.