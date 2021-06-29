Зинченко признан лучшим футболистом матча Швеция — Украина

В минувшей игре Зинченко отметился голом и результативной передачей.
Украина обыграла Швецию со счётом 2:1 благодаря голу в дополнительное время и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где встретится с Англией.
Ранее сообщалось, что определились все четвертьфиналисты Евро-2020.
🇺🇦 Ukraine hero Oleksandr Zinchenko takes the prize after a goal and an assist in the round of 16! 🥇@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020pic.twitter.com/ZLHlmLnBbU— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021