Зинченко признан лучшим футболистом матча Швеция — Украина

Защитник сборной Украины Александр Зинченко признан лучшим игроком матча со Швецией в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко признан лучшим игроком матча со Швецией в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

В минувшей игре Зинченко отметился голом и результативной передачей.

Украина обыграла Швецию со счётом 2:1 благодаря голу в дополнительное время и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где встретится с Англией.

Ранее сообщалось, что определились все четвертьфиналисты Евро-2020.