Уткин: после победы Украины акции Черчесова обесценились

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 после победы над национальной командой Швеции.

Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на выход сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 после победы над национальной командой Швеции.

«Если Англию за отказ от игры в футбол накажет именно Украина, я буду просто счастлив. Хотя коэффициент на это в основное время меньше 15 я восприму как надругательство, это к вопросу о шансах. Какие молодцы. До последней минуты. Как же я мог забыть — Слава Украине!», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

Он также подшутил над главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции Черчесова. После выхода украинцев, которым Россия изначально не уступает, в четвертьфинал они обесценились ровно в 10 млн раз. Контракт в 2,5 млн евро стоит сейчас не больше 25 евроцентов! Не преувеличение. 25 центов — это 1/4 евро», — написал Уткин.

Сборная Украины победила команду Швеции со счётом 2:1 благодаря голу в дополнительное время и вышла в четвертьфинал Евро-2020 где сыграет со сборной Англии. Для украинской команды нынешнее выступление в плей-офф континентального первенства является первым в истории.

Ранее сообщалось, что в Госдуме призвали расследовать информацию об избиение фаната с российским флагом на матче Швеция — Украина.