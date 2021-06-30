Мюллер: я мог подарить целой нации, которая живёт футболом, экстаз

«Этот момент запомнится надолго, он будет сниться по ночам. Футболист работает, тренируется и живёт игрой. Это был момент, когда всё было в моих руках — я мог вернуть команду в игру в матче плей-офф и подарить целой нации, которая живёт футболом, экстаз. Получить такой шанс и упустить его — это больно», — написал Мюллер в своём Instagram.

Германия проиграла Англии со счётом 0:2 и завершила выступление на Евро-2020. Немцы впервые с 2004 года не сумели выйти в четвертьфинал. На 81-й минуте при счёте 0:1 Мюллер вышел один на один с голкипером сборной Англии, но не сумел попасть в створ ворот.

Ранее Михаэль Баллак высказал мнение, что Германия выглядела бессильной в матче с Англией на Евро-2020.