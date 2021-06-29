Баллак считает, что Германия выглядела бессильной в матче с Англией на Евро-2020

Бывший полузащитник и капитан сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал поражение команды от сборной Англии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Бывший полузащитник и капитан сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал поражение команды от сборной Англии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Это было весьма отрезвляюще, должен заметить. Сборная Германии по такой игре выглядела бессильной. В первом тайме было видно, что нашим не хватает идей, решений. Поздравляю сборную Англии с заслуженной победой», — приводит слова Баллака пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Германия проиграла Англии со счётом 0:2 и завершила выступления на Евро-2020. Немцы впервые с 2004 года не сумели выйти в четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что Англия продлила беспроигрышную серию на «Уэмбли» в матчах Евро и ЧМ.