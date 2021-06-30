Погба — о вылете Франции с Евро-2020: футбол жесток и прекрасен

«Порой футбол жесток. Жесток и прекрасен. Матч со Швейцарией принёс нам горечь, но сделал счастливыми наших соперников. В этом красота футбола. Конечно, мы хотели добиться положительного результата. Огромное спасибо всем нашим болельщикам по всему миру. Было прекрасно видеть вас, слышать и праздновать вместе с вами. Вы дарили нам надежду и наслаждение во всех матчах. Мы не опустим головы и вернёмся сильнее. Мои поздравления Швейцарии», — написал Погба в своём Instagram.

Франция по пенальти проиграла Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020 и завершила выступление на турнире.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе выступил с заявлением после нереализованного пенальти и вылета Франции с Евро-2020.