Шевченко: сборная заслужила любовь Украины своей игрой и отдачей

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко после победы над Швецией в 1/8 финала чемпионата Европы выступил с благодарностью всем, кто поддерживал команду.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко после победы над Швецией в 1/8 финала чемпионата Европы выступил с благодарностью всем, кто поддерживал команду.

«Благодарен всем, кто пришел нас поддержать. Приехала моя семья, дети. Я очень хотел добиться этого результата», — приводит слова Шевченко Tribuna.com.

Он также поблагодарил свою команду за потраченные силы и проявленный героизм.

«Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины», — добавил специалист.

Украина обыграла Швецию со счётом 2:1 благодаря голу в дополнительное время и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где встретится с Англией.

Ранее Шевченко прокомментировал победу Украины над Швецией на Евро-2020.