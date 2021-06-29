Шевченко прокомментировал победу Украины над Швецией на Евро-2020

«Решили немного обезопасить наши фланги. Попросили очень много работать полузащитников, перестроили немного позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, не всегда получалось, но команда полностью выполнила мою установку. Мы не спешили, мы переводили мяч с фланга на фланг, так мы и забили первый гол», — приводит слова Шевченко Tribuna.com.

По его мнению, обе команды очень хорошо играли и никто не хотел уступать. Он также отметил, что у украинской сборной нет проблем с нестандартными решениями и было понимание, как действовать с первых минут, и в итоге план сработал.

«С Англией будет тяжёлый матч. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку», — добавил Шевченко.

Украина обыграла Швецию со счётом 2:1 благодаря голу в дополнительное время и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где встретится с Англией.

Ранее защитник Александр Зинченко поблагодарил украинских болельщиков после матча со Швецией.