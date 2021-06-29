Зинченко поблагодарил украинских болельщиков после матча со Швецией

«Безусловно, хотел бы поблагодарить всех, кто сумел и не сумел добраться на этот стадион, — всех, кто за нас переживал. Мы чувствовали эту поддержку на всех матчах турнира и за это огромное спасибо. Хотя мы и вышли в плей-офф, но после первых трёх встреч наша игра оставляла желать лучшего, было какое-то неудовлетворение от себя. Но сегодня мы доказали, что являемся хорошей командой и можем достигать целей», — сказал Зинченко после игры.

Украина обыграла Швецию со счётом 2:1 благодаря голу в дополнительное время и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где встретится с Англией.

Ранее Владимир Зеленский с восторгом отреагировал на выход Украины в четвертьфинал Евро-2020.