Лёв заявил, что в сборной Германии разочарованы поражением от Англии

«Все совершают ошибки. Тренер выбирает команду в меру своих знаний и на основе того, что он видит на тренировках», — цитирует специалиста DW Sports.
По его словам, ему сложно сказать что-то на данный момент, но, оглядываясь назад, он считает, что некоторые решения он мог бы изменить.
«Мы очень разочарованы. Вера и надежда у нас были. В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты. У нас было два — у Мюллера и Вернера. Мы их не реализовали», — добавил Лёв.
Минувшая игра стала для Лёва последней на посту главного тренера сборной Германии, которую он возглавлял с 2006 года.
Англия обыграла Германию со счётом 2:0 благодаря голам Рахима Стерлинга и Гарри Кейна и вышла в четвертьфинал Евро-2020.
Ранее Гарет Саутгейт заявил, что Англия заслужила победу над Германией.