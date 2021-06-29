Саутгейт заявил, что Англия заслужила победу над Германией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Германией в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Германией в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Думаю, это был великолепный вечер. Мы говорили о том, чтобы принести радость стране, и это то, что мы сделали. Игроки были великолепны, я думаю, мы заслужили победу», — приводит слова Саутгейта BBC.

По его словам, в команде чувствовали, что правильно было дать немцам настоящий отпор, а также посчитали, что Германию будут беспокоить рывки из глубины.

«Вся команда, в том числе голкипер, невероятно защищалась до самой концовки матча. Я не могу не отдать им должное», — добавил Саутгейт.

Англия обыграла Германию со счётом 2:0 благодаря голам Рахима Стерлинга и Гарри Кейна и вышла в четвертьфинал Евро-2020.

Ранее Алан Ширер заявил, что сборная Англии сделала то, что и должна была.