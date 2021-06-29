Ширер — о победе над Германией на Евро-2020: Англия сделала то, что должна была

«Какая удача! Атмосфера была просто потрясающей. Толпы небезразличных и нетерпеливых людей на этом стадионе требовали больше форвардов на поле, но у Гарета Саутгейта был свой план на игру: он выпустил Джека Грилиша в тот момент, когда было нужно. Соперникам немного не повезло при счёте 0:1, когда Томас Мюллер, как все ждали, должен был забивать... Игра прошла с доминированием на поле, и команда сделала то, что должна», — приводит слова Ширера пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что Саутгейт заслуживает отдельной похвалы за то, что оставил забившего уже три мяча Рахима Стерлинга в составе команды на Евро-2020.

«Перед турниром было много критики в его адрес, но, когда тренер тебе доверяет, это доверие нужно оправдывать», — добавил лучший бомбардир Евро-1996.

Англия победила Германию со счётом 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем противостояния Швеция — Украина.

Ранее Деклан Райс заявил, что болельщики на «Уэмбли» своей поддержкой помогли Англии победить Германию.