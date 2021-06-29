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29 июня
Ширер — о победе над Германией на Евро-2020: Англия сделала то, что должна была
Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер прокомментировал победу команды над сборной Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
Ширер — о победе над Германией на Евро-2020: Англия сделала то, что должна была
  • Reuters
Ширер — о победе над Германией на Евро-2020: Англия сделала то, что должна была
  • Reuters
Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер прокомментировал победу команды над сборной Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Какая удача! Атмосфера была просто потрясающей. Толпы небезразличных и нетерпеливых людей на этом стадионе требовали больше форвардов на поле, но у Гарета Саутгейта был свой план на игру: он выпустил Джека Грилиша в тот момент, когда было нужно. Соперникам немного не повезло при счёте 0:1, когда Томас Мюллер, как все ждали, должен был забивать... Игра прошла с доминированием на поле, и команда сделала то, что должна», — приводит слова Ширера пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что Саутгейт заслуживает отдельной похвалы за то, что оставил забившего уже три мяча Рахима Стерлинга в составе команды на Евро-2020.

«Перед турниром было много критики в его адрес, но, когда тренер тебе доверяет, это доверие нужно оправдывать», — добавил лучший бомбардир Евро-1996.

Англия победила Германию со счётом 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем противостояния Швеция — Украина. 

Ранее Деклан Райс заявил, что болельщики на «Уэмбли» своей поддержкой помогли Англии победить Германию.

Новости smi2.ru
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