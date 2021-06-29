Райс считает, что болельщики на «Уэмбли» своей поддержкой помогли Англии победить Германию

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс поделился эмоциями от победы над Германией в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс поделился эмоциями от победы над Германией в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Невероятно! Многие списывали нас со счетов ещё на групповом этапе, и мы хотели доказать, что эти люди ошибаются. При полных трибунах у всех появился такой огонь в глазах, что удалось выбить сборную Германии и пройти мимо неё в следующий раунд. На сегодняшний день все на нашей стороне: болельщики, мы сами, фортуна. Верим в возможность успеха, особенно учитывая проведение решающих матчей на «Уэмбли», — приводит слова Райса пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Англия победила Германию со счётом 2:0 и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем противостояния Швеция — Украина.

Ранее сообщалось, что Англия продлила беспроигрышную серию на «Уэмбли» в матчах Евро и ЧМ.