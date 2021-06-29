Швайнштайгер: грустно, что эпоха Лёва в сборной Германии заканчивается

Бывший полузащитник и капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер прокомментировал поражение команды от сборной Англии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Бывший полузащитник и капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер прокомментировал поражение команды от сборной Англии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Это печальный момент для всей команды. Лично я думаю о Йоахиме Лёве, о том, что сегодня у него последний матч в сборной. Он начинал эту удивительную эпоху, и грустно, что теперь она заканчивается», — приводит слова Швайнштайгера пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Германия проиграла Англии со счётом 0:2 и завершила выступления на Евро-2020. Немцы впервые с 2004 года не сумели выйти в четвертьфинал.

Ранее Михаэль Баллак высказал мнение, что Германия выглядела бессильной в матче с Англией на Евро-2020.