Швайнштайгер: грустно, что эпоха Лёва в сборной Германии заканчивается

«Это печальный момент для всей команды. Лично я думаю о Йоахиме Лёве, о том, что сегодня у него последний матч в сборной. Он начинал эту удивительную эпоху, и грустно, что теперь она заканчивается», — приводит слова Швайнштайгера пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.
Германия проиграла Англии со счётом 0:2 и завершила выступления на Евро-2020. Немцы впервые с 2004 года не сумели выйти в четвертьфинал.
Ранее Михаэль Баллак высказал мнение, что Германия выглядела бессильной в матче с Англией на Евро-2020.