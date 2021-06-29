Лёв провёл 197 матчей во главе сборной Германии

Последней игрой в должности наставника Бундестим для него стал матч с Англией (0:2) в 1/8 финала Евро-2020.

Лёв возглавлял команду с 12 июля 2006 года.

По его руководством Германия выиграла чемпионат мира 2014 года и Кубок конфедераций — 2017. Также вместе с ним немцы дважды становились бронзовыми призёрами Евро (2012, 2016 годы) и один раз — серебряными (2008-й). Кроме того, Лёв приводил команду к бронзе ЧМ-2010.

Ранее сообщалось, что Лёв покинул сборную Германии спустя 5496 дней после назначения.