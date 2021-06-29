Де Бур — о своей отставке: цель не была достигнута

«В ожидании оценки своей работы я решил подать в отставку. Цель не была достигнута, это ясно. Когда мне предложили стать тренером национальной сборной в 2020 году, я подумал, что это большая честь и вызов, но я также знал о давлении, которое будет оказываться на меня с того момента, как меня назначили. Это давление только усиливается сейчас, и это не здоровая ситуация ни для меня, ни для команды в такой важный момент для голландского футбола на пути к квалификации чемпионата мира. Я хочу поблагодарить всех, конечно, болельщиков и игроков. Мои комплименты также руководству, которое создало настоящий спортивный климат в сборной», — приводит слова де Бура пресс-служба KNVB.

Де Бур возглавил сборную Нидерландов осенью 2020 года после ухода из команды Рональда Кумана. Под его руководством команда провела 15 матчей, одержав восемь побед, четырежды сыграв вничью и потерпев три поражения.

На Евро-2020 сборная Нидерландов одержала три победы на групповом этапе и вышла в плей-офф, где на стадии 1/8 финала проиграла Чехии со счётом 0:2.

Ранее сообщалось, что де Бур ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Нидерландов.