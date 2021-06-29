Де Бур ушёл в отставку с поста главного тренера сборной Нидерландов

Как сообщает пресс-служба KNVB, соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Отмечается, что сам де Бур заявил, что не готов продолжать работу с командой, плюс он не смог выполнить обязательное условие, прописанное в его контракте, — выход в четвертьфинал Евро-2020.

Де Бур возглавил сборную Нидерландов осенью 2020 года после ухода из команды Рональда Кумана. Под его руководством команда провела 15 матчей, одержав восемь побед, четырежды сыграв вничью и потерпев три поражения.

На Евро-2020 сборная Нидерландов одержала три победы на групповом этапе и вышла в плей-офф, где на стадии 1/8 финала проиграла Чехии со счётом 0:2.

Ранее сообщалось, что РФС перенёс заседание комитета по итогам выступления сборной России на Евро-2020.