Шесть футболистов сборной Испании после Евро-2020 выступят на ОИ в Токио

Как сообщает пресс-служба RFEF, в список из 18 игроков вошли Унай Симон, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Дани Ольмо, Микель Оярсабаль и Педри, выступающие на Евро-2020, которое завершится 11 июля.
В состав олимпийской сборной Бразилии по футболу вошли:
— голкиперы: Альваро Фернандес, Унай Симон, Алехандро Домингес;
— защитники: Оскар Мингеса, Эрик Гарсия, Хесус Вальехо, Пау Торрес, Оскар Хиль, Хуан Миранда;
— полузащитники: Марк Кукурелья, Хон Монкайола, Мартин Субименди, Микель Мерино, Дани Себальос, Карлос Солер, Педри;
— нападающие: Брайан Хиль, Марко Асенсио, Дани Ольмо, Микель Оярсабаль, Рафа Мир, Хави Пуадо.
Сборная Испании на групповом этапе олимпийского турнира сыграет в группе D с командами Аргентины, Египта и Австралии.
Мужской олимпийский футбольный турнир пройдёт с 22 июля по 7 августа.
Ранее сообщалось, что Дани Алвес сыграет за сборную Бразилии по футболу на ОИ в Токио.