Шесть футболистов сборной Испании после Евро-2020 выступят на ОИ в Токио

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) огласила итоговую заявку национальной команды на летние Олимпийские игры в Токио.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) огласила итоговую заявку национальной команды на летние Олимпийские игры в Токио.

Как сообщает пресс-служба RFEF, в список из 18 игроков вошли Унай Симон, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Дани Ольмо, Микель Оярсабаль и Педри, выступающие на Евро-2020, которое завершится 11 июля.

В состав олимпийской сборной Бразилии по футболу вошли:

— голкиперы: Альваро Фернандес, Унай Симон, Алехандро Домингес;

— защитники: Оскар Мингеса, Эрик Гарсия, Хесус Вальехо, Пау Торрес, Оскар Хиль, Хуан Миранда;

— полузащитники: Марк Кукурелья, Хон Монкайола, Мартин Субименди, Микель Мерино, Дани Себальос, Карлос Солер, Педри;

— нападающие: Брайан Хиль, Марко Асенсио, Дани Ольмо, Микель Оярсабаль, Рафа Мир, Хави Пуадо.

Сборная Испании на групповом этапе олимпийского турнира сыграет в группе D с командами Аргентины, Египта и Австралии.

Мужской олимпийский футбольный турнир пройдёт с 22 июля по 7 августа.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес сыграет за сборную Бразилии по футболу на ОИ в Токио.