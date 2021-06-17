Дани Алвес сыграет за сборную Бразилии по футболу на ОИ в Токио

Бразильская конфедерация футбола (CBF) огласила итоговую заявку национальной команды на летние Олимпийские игры в Токио.

Как сообщает пресс-служба CBF, в список из 18 игроков вошёл 38-летний защитник Дани Алвес, известный своими выступлениями за такие клубы, как «Барселона», «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». В итоговую заявку также попал хавбек петербургского «Зенита» Малком.

В состав олимпийской сборной Бразилии по футболу вошли: голкиперы Сантос и Брено, защитники Дани Алвес, Габриэль Менино, Гильермо Арана, Габриэл, Нино, Диего Карлос, полузащитники Дуглас Льюис, Бруно Гимарайнш, Жерсон, Клаудиньо, Матеус Энрике, нападающие Матеус Кунья, Малком, Антони, Паулиньо и Педро.

Сборная Бразилии, являющаяся действующим чемпионом Игр, на групповом этапе олимпийского турнира сыграет в группе D с командами Германии, Кот-д'Ивуара и Саудовской Аравии.

Мужской олимпийский футбольный турнир пройдёт с 22 июля по 7 августа.

Ранее сообщалось, что в Японии рассматривают возможность введения нового режима ЧС на период Олимпиады.