Калиниченко сравнил сборную Украины на ЧМ-2006 и Евро-2020

«До начала Евро я говорил, что эта сборная однозначно сильнее, что им по силам больше, чем нам в 2006 году. Но сейчас вижу, что психологически и как команда они не дотягивают до нашей сборной. Мы были одним кулаком. У нас была более выражена жажда борьбы и жажда победы любой ценой. Сейчас команда более игровая и талантливая. Надеюсь, к следующему турниру она подрастёт и покажет смесь самых интересных качеств», — приводит слова Калиниченко «Матч ТВ».

Сборная Украины в 2006 году сумела дойти до четвертьфинала чемпионата мира, где уступила Италии (0:3). На Евро-2020 украинцы впервые пробились в плей-офф континентального первенства, где в 1/8 сыграют со шведами.

Ранее Андрей Ярмоленко заявил, что игра Украины на Евро-2020 пока оставляет желать лучшего.