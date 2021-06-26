Ярмоленко заявил, что игра Украины на Евро-2020 пока оставляет желать лучшего

Нападающий и капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Швеции.

Нападающий и капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Швеции.

«Это хорошая команда, которая играет в агрессивный футбол. Она заслуженно победила в группе. Мы настраиваемся на хороший поединок. Все карты раскрывать я не могу. Это лучше спросить у тренерского штаба. Со своей стороны мы можем отвечать только за самоотдачу и выполнение той задачи, которую перед нами поставит тренерский штаб», — приводит слова Ярмоленко пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Он отметил, что более прохладная погода в Шотландии, где пройдёт встреча, поможет показать более качественный и интенсивный футбол.

«В Бухаресте немножко трудно играть и тренироваться, здесь жарко. Постараемся сыграть в свой футбол, показать максимум. Пока наша игра оставляет желать лучшего, следовательно, постараемся исправиться», — добавил форвард, ставший автором двух голов на групповой стадии Евро-2020.

Матч Швеция — Украина состоится 29 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Уэсли Снейдер рассказал, кого считает фаворитом Евро-2020.