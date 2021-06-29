Калиниченко считает, что Украине не удастся засушить игру в матче Евро-2020 со Швецией

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча команды со сборной Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча команды со сборной Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Жду матча после всего того, что происходит в 1/8 финала. В этой игре Украина является андердогом, хотя перед чемпионатом Швецию считали андердогом. Надеюсь, что украинцы сбросили с себя оковы психологического давления, которые были перед последним матчем в группе. Конечно, надо было тогда выходить из группы», — приводит слова Калиниченко «Матч ТВ».

Он отметил, что засушить игру со шведами не получится.

«Они сами могут засушить всё что угодно. Там есть масса интересных футболистов, которые могут создать проблемы. Это очень сбалансированная команда. Такая машина. В ней некоторые вещи доведены до автоматизма. С другой стороны, мне не нравится современный футбол, который уходит в сторону роботизации и автоматизации. Швеция сильна своей автоматизацией, прагматизмом. Это отличные роботы для футбола», — добавил Калиниченко.

Матч Швеция — Украина состоится 29 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Калиниченко сравнил сборную Украины на ЧМ-2006 и Евро-2020.