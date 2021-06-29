Бензема — о вылете Франции с Евро-2020: ничего не даётся просто

«Расстроен и разочарован исходом вчерашней игры. Огромное разочарование, я хотел ещё долго воодушевлять вас. Спасибо за постоянную поддержку на протяжении всего Евро. Спасибо за силы, которые вы давали мне ежедневно. Ничего не даётся просто, мы продолжим биться, чтобы подготовиться к будущему и вернуться ещё сильнее», — написал Бензема в своём Instagram.

Франция по пенальти проиграла Швейцарии в матче 1/8 финала Евро-2020 и завершила выступление на турнире.

Ранее сообщалось, что Бензема стал первым французом за 37 лет с дублями в двух матчах подряд на ЧМ или ЧЕ.