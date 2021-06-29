Вратарь сборной Швейцарии предложил Де Ниро сыграть его в фильме

«Да, сценарий получился сумасшедший. Я позвоню Роберту Де Ниро, узнаю, не хочет ли он сыграть меня в фильме», — цитирует Зоммера Spox.
Вратарь отметил, что гордится сборной Швейцарии.
«Никто не верил в Швейцарию, но сборная поклялась дойти до конца, несмотря ни на что», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Националь» в Бухаресте и завершилась в основное время со счётом 3:3.
В серии пенальти победу одержали швейцарцы — 5:4.
Ранее Мбаппе выступил с заявлением после нереализованного пенальти и вылета Франции с Евро-2020.