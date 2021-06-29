Вратарь сборной Швейцарии предложил Де Ниро сыграть его в фильме

Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер ответил на вопрос, можно ли назвать голливудским сюжетом матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Франции.

Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер ответил на вопрос, можно ли назвать голливудским сюжетом матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Франции.

«Да, сценарий получился сумасшедший. Я позвоню Роберту Де Ниро, узнаю, не хочет ли он сыграть меня в фильме», — цитирует Зоммера Spox.

Вратарь отметил, что гордится сборной Швейцарии.

«Никто не верил в Швейцарию, но сборная поклялась дойти до конца, несмотря ни на что», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Националь» в Бухаресте и завершилась в основное время со счётом 3:3.

В серии пенальти победу одержали швейцарцы — 5:4.

Ранее Мбаппе выступил с заявлением после нереализованного пенальти и вылета Франции с Евро-2020.