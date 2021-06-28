Дешам прокомментировал поражение от Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020

«Мы сделали всё, что нам было необходимо, чтобы повести со счётом 3:1, но затем мы показали слабость, что для нас непривычно. Проигрывать по пенальти всегда жестоко для команды. Килиан Мбаппе невероятно грустен, как и все футболисты, но никто не может расстраиваться из-за него. Он взял на себя ответственность за пятый пенальти», — цитирует слова Дешама официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Швейцарии встретится с Испанией. Матч пройдёт 2 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — 19:00 мск.

Ранее Льорис высказался о поражении от Швейцарии.