Льорис — о поражении от Швейцарии: виноваты все вместе

«Что касается нереализованного послематчевого пенальти от Мбаппе, то мы вместе и побеждаем, и проигрываем. И все вместе несём ответственность за то, что вылетели из турнира. Не надо ни на кого показывать пальцем. Нам пришлось иметь дело с травмами, но в любом случае это нас не оправдывает. При счёте 3:1 мы должны были доводить дело до победы. Однако это футбол, за это его и любят. В то же время, футбол умеет ранить. Сейчас нам очень больно. Мы отдали игре всё, оставили на поле все силы. Пенальти — это лотерея, нам не повезло. Теперь надо попробовать справиться с этой болью», — цитирует Льориса BeIN.

Ранее Льорис стал рекордсменом ЧЕ по пробитым пенальти в его ворота.