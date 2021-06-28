Льорис стал рекордсменом ЧЕ по пробитым пенальти в его ворота

В ворота голкипера сборной Франции по футболу Уго Льориса чаще остальных назначали пенальти на чемпионатах Европы.

В ворота голкипера сборной Франции по футболу Уго Льориса чаще остальных назначали пенальти на чемпионатах Европы.

В матче 1/8 финала Евро-2020 со Швейцарией Льорис отразил пенальти от Рикардо Родригеса. Это шестой 11-метровый удар, который был назначен в его ворота на чемпионатах Европы. Это является абсолютным рекордом континентальных первенств. Предыдущие пять ударов Льорис пропустил.

По этому показателю голкипер сборной Франции опередил своего предшественника Фабьена Бартеза, в ворота которого было назначено пять пенальти. Но экс-голкипер французской команды, в отличие от Льориса, отразил два удара.

Ранее сообщалось, что Швейцария отыгралась со счёта 1:3 в матче с Францией и перевела игру в дополнительное время.