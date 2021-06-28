Джака: мы сотворили историю и гордимся этим

«Это невероятно! Нынешней ночью мы вписали свои имена в историю, и очень этим горды. Мы написали историю своей футбольной нации. В 1/4 финала нас ждёт сборная Испании. Будет тяжело, однако пока мы мечтаем о большем», —цитирует слова Джаки официальный сайт УЕФА.

За выход в полуфинал швейцарцы сыграют со сборной Испанией, которая в дополнительное время победила Хорватию (5:3). Этот матч пройдёт 2 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее Льорис высказался о поражении от Швейцарии.