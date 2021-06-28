Куртуа высказался о критике сборной Бельгии по футболу со стороны нидерландцев

Голкипер сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа после матча с Португалией на Евро-2020 отреагировал на критику своей команды со стороны нидерландцев.

Голкипер сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа после матча с Португалией на Евро-2020 отреагировал на критику своей команды со стороны нидерландцев.

«Когда вы ведёте со счётом 1:0 в матче с такой командой, как сборная Португалии, вы знаете, что просто не будет. Мы хорошо защищались и доказали, что критика нашей обороны неоправданна. Я слышал, что некоторые нидерландцы критиковали нас. Хорошо, что они теперь дома», — приводит слова Куртуа HLN.

Бельгия победила Португалию со счётом 1:0 и вышла в четвертьфинал, где встретится с Италией. Нидерланды же вылетели после поражения от Чехии (0:2).

Ранее Криштиану Роналду выступил с заявлением после вылета Португалии с Евро-2020.