Роналду выступил с заявлением после вылета Португалии с Евро-2020

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии.

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Бельгии.

«Сборная Португалии не добилась желанного результата и вылетела с чемпионата Европы раньше, чем хотела. Но Португалия гордится своим путём на чемпионате. Мы выложились на 100%, чтобы защитить титул чемпионов Европы», — написал Роналду на своей странице в Instagram.

Нападающий поблагодарил болельщиков сборной Португалии и отметил, что они поддерживали команду во всех матчах.

«Поздравляем Бельгию и желаем удачи остальным сборным. Мы же вернёмся сильнее. Вперёд, Португалия!» — написал он.

Встреча проходила на стадионе «Ла Картуха» в Севилье и завершилась со счётом 1:0.

Ранее президент Португалии прокомментировал вылет сборной с Евро-2020.