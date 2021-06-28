Президент Португалии прокомментировал вылет сборной с Евро-2020

«Я бы принял команду, даже если бы она не играла исключительно хорошо. Удача была с нами в 2016 году, но в этом матче, особенно во втором тайме, Португалии не повезло», — цитирует де Соузу A Bola.

По мнению президента, сборная Португалии провела отличный матч.

«Жизнь иногда бывает неблагодарной. Я был бы разочарован, если бы Португалия играла плохо. Нужно поздравить Бельгию», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Ла Картуха» в Севилье и завершилась со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что Сантуш прокомментировал вылет Португалии с Евро-2020.