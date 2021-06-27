Торган Азар: в таких матчах хочется цепляться за свои моменты двумя руками

Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар рассказал о своём победном голе в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу с национальной командой Португалии.

Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар рассказал о своём победном голе в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу с национальной командой Португалии.

«В таких матчах хочется цепляться за свои моменты двумя руками. И вуаля! Вратарь ожидал, что я пробью в другой угол, и мяч влетел в сетку. Очень рад, что забил за свою страну», — приводит слова Азара пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Бельгия победила Португалию со счётом 1:0 и вышла в полуфинал, где сыграет с Италией. Азар стал автором единственного гола в матче и был признан лучшим игроком встречи.

Ранее Роберто Мартинес заявил, что Бельгии нужно было показать свой несгибаемый характер в матче с Португалией.