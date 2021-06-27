Мартинес заявил, что Бельгии нужно было показать свой несгибаемый характер в матче с Португалией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над национальной командой Португалии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над национальной командой Португалии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Мы показали потрясающую концентрацию и очень хорошо защищались. Наша команда контролировала игру и отлично оборонялась, когда это было необходимо. Мы забили очень красивый гол, а во втором тайме, как и следовало ожидать, инициатива перешла к Португалии. Нам нужно было показать свой несгибаемый характер», — приводит слова Мартинеса пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что план сборной Бельгии был основан на двух аспектах — тактической дисциплине и холодном расчёте.

«Если бы мы лучше распоряжались мячом в контратаках и больше владели им, то, возможно, могли бы извлечь больше из рискованной игры сборной Португалии во втором тайме», — добавил специалист.

Бельгия победила Португалию со счётом 1:0 и вышла в полуфинал, где сыграет с Италией.

Ранее сообщалось, что Мартинес рассказал о травмах Де Брёйне и Азара.