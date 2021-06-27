Дешам не считает, что матч со Швейцарией будет простым для Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча с национальной командой Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча с национальной командой Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Не соглашусь, что перед нами на пути лежит кожура от банана, на которой можно поскользнуться. Дело совсем в другом. Это матч 1/8 финала, в котором на кону выход в четвертьфинал. Мы являемся фаворитами, но и я, и наша команда хорошо понимаем, насколько высок уровень сборной Швейцарии», — приводит слова Дешама пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он отметил, что Швейцария не просто так занимает 13-е место в мировом рейтинге.

«Это результат заслуг команды и её тренера, который проделал отличную работу за время руководства сборной. Против Италии у неё были сложности, но она остаётся очень хорошей командой европейского уровня. Не думаем, что это будет просто», — добавил Дешам.

Матч Франция — Швейцария состоится 28 июня на стадионе «Националь» в Бухаресте. Начало — в 22:00 мск.

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