ФИФА выплатит «Барселоне» компенсацию за травму Дембеле на Евро-2020

Как сообщает Mundo Deportivo, программа защиты ФИФА компенсирует «Барселоне» временную потерю игрока. Каталонцы будут получать свыше €20 тыс. в день при условии, что футболист будет выведен из строя более, чем на 24 дня. Ожидается, что француз пропустит порядка 4 месяцев.
Дембеле травмировался в расположении сборной Франции на Евро-2020, заработав вывих сухожилия двуглавой мышцы правого колена. 24-летнему вингеру потребуется операция.
Ранее сообщалось, что «Барселона» пытается ускорить подписание нового контракта с Месси.