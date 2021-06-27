Далич: Испания не рада, что ей предстоит играть против Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча с национальной командой Испании в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча с национальной командой Испании в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Мы не должны смотреть на других. Мы уважаем всех наших соперников, особенно завтрашних. Они знают, что у нас тоже крепкая команда, и не рады, что им предстоит играть против нас. Мы должны быть предельно мотивированны. Наша цель — выйти в четвертьфинал», — приводит слова Далича пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч Хорватия — Испания состоится 28 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало — в 19:00 мск.

Ранее Ивица Олич высказал мнение, что исход матча Хорватии с Испанией решится в дополнительное время.