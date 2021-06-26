Олич считает, что исход матча Хорватии с Испанией решится в дополнительное время

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Испании.

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Испании.

«Я уверен, что Испания знает сильные стороны Хорватии. Но мы верим в своих футболистов. Это один матч, мы в таких же условиях, как и они. Думаю, что в этой встрече нет фаворитов. Мне кажется, что исход игры будет решён в дополнительное время», — цитирует Олича Marca.

Также тренер ответил на вопрос о тактике сборной Хорватии на предстоящую встречу.

«Мы начали работать над тактикой в пятницу. Хорватия хочет владеть мячом», — сказал он.

Матч Хорватия — Испания состоится 28 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Олич высказал мнение о Бускетсе.