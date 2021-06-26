Олич: Бускетс очень много значит для Испании, где много молодых игроков

«Все тренеры знают, кто такая Испания и какой уровень у неё, когда играет Бускетс. Все пытаются остановить его, не дать ему пространство или время для передачи. Однако он похож на вино — чем старше, тем лучше. Бускетса сложно остановить. Сейчас он очень много значит для Испании, где много молодых игроков. Это связь между атакой и защитой», — приводит слова Олича Marca.

Он отметил, что хорватская команда постарается сделать всё возможное, чтобы остановить Бускетса в предстоящей игре.

«Не знаю, сможем ли мы добиться этого на 100%, потому что он очень хорош. Хотя Испания — это не только Бускетс. Как выяснилось, это команда», — добавил Олич.

Матч Хорватия — Испания состоится 28 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало — в 19:00 мск.

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