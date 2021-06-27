Соучек: мы счастливы оттого, что поверили в себя

Полузащитник и вице-капитан сборной Чехии Томаш Соучек прокомментировал победу над национальной командой Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Полузащитник и вице-капитан сборной Чехии Томаш Соучек прокомментировал победу над национальной командой Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Много говорилось о том, что у нас в команде отличная атмосфера, «химия» и что это поможет далеко пройти — сегодня мы всё это доказали. Это огромный успех, и считаю, это ещё не конец. Мы счастливы оттого, что поверили в себя», — приводит слова Соучека пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что чешские футболисты не индивидуалисты и сильны в первую очередь командной игрой.

«И только затем эта команда создаёт в каждом из нас свою индивидуальность. Сегодня вот Томаш Голеш очень здорово отыграл. Мы гордимся им и нашей командой в целом», — добавил Соучек.

Чехия, игравшая в большинстве с 55-й минуты, победила Нидерланды со счётом 2:0 и вышла в 1/4 финала Евро-2020, где встретится с Данией.

Ранее Томаш Голеш заявил, что решающим фактором в матче с Нидерландами стала командная игра Чехии.