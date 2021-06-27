Голеш заявил, что решающим фактором в матче с Нидерландами стала командная игра Чехии

«Считаю, мы продемонстрировали великолепный командный футбол. Мне удалось забить, что и приятно, и своего рода бонус за старания, но решающим фактором стала именно наша командная игра. У меня в основном оборонительные задачи в игре, и иногда мне удаётся извлечь из этого выгоду, так как соперники думают, что я буду только обороняться, и не прикрывают меня. Рад, что сегодня всё у меня сложилось таким удачным образом», — приводит слова Голеша пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Чехия, игравшая в большинстве с 55-й минуты, победила Нидерланды со счётом 2:0 и вышла в 1/4 финала Евро-2020, где встретится с Данией. Голеш записал в свой актив гол и результативную передачу и был признан лучшим игроком встречи.

Ранее сообщалось, что сборная Чехии четвёртый раз вышла в четвертьфинал Евро.