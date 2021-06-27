Шик: никто не ожидал, что Чехия пройдёт так далеко на Евро-2020

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик поделился эмоциями от победы над национальной командой Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик поделился эмоциями от победы над национальной командой Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Лучше и быть не могло. Никто не ожидал, что мы пройдём так далеко. Обыграть сборную Нидерландов по такой игре — это просто фантастика. Уверен, все болельщики, что добрались сюда сегодня, прекрасно провели время. Это великолепно», — приводит слова Шика пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Чехия, игравшая в большинстве с 55-й минуты, победила Нидерланды со счётом 2:0 и вышла в 1/4 финала Евро-2020, где встретится с Данией. Шик записал в свой актив гол.

Ранее сообщалось, что Шик отличился во всех матчах Евро-2020, в которых Чехия забивала.