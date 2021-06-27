Шильгавы — о победе Чехии над Нидерландами: результат матча говорит сам за себя

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шильгавы прокомментировал победу над национальной командой Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шильгавы прокомментировал победу над национальной командой Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Горжусь своей командой: мы победили очень сильного оппонента. Все мои футболисты великолепно отыграли тактически. Рад, что мы добились этого успеха на глазах у многих из наших болельщиков», — приводит слова Шильгавы пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил игру голкипера команды Томаша Вацлика и полузащитника Томаша Голеша.

«Я должен высказать слова благодарности обоим этим игрокам. Полагаю, результат матча говорит сам за себя. Наши перестановки в стартовом составе оказались верными. Все три новых игрока показали, почему они здесь, с нами. Каждый из них провёл отличный матч», — добавил специалист.

Чехия, игравшая в большинстве с 55-й минуты, победила Нидерланды со счётом 2:0 и вышла в 1/4 финала Евро-2020, где встретится с Данией.

Ранее Маттейс де Лигт заявил, что Нидерланды проиграли Чехии из-за того, что сделал он.