Де Лигт: Нидерланды проиграли из-за того, что сделал я

«Конечно, это ужасно. По сути, мы проиграли из-за того, что сделал я. Оглядываясь назад... Я не должен был дать мячу так отскочить», — приводит слова де Лигта пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он отметил, что по ходу матча создавалось впечатление, что игра была под контролем нидерландцев.

«У нас было несколько моментов, особенно в первом тайме. Не сложилось у меня и ощущения, что соперник создавал много опасных ситуаций. Но красная карточка, очевидно, повлияла. Было ощущение, что мы устали, хотя я понятия не имею почему. Мы очень хотели выиграть — для многих ребят это был важнейший матч в карьере», — добавил защитник.

Нидерланды, игравшие вдесятером с 55-й минуты после удаления де Лигта, уступили Чехии со счётом 0:2 и завершили выступления на Евро-2020.

Ранее Вейналдум заявил, что игрокам сборной Нидерландов не удавалось найти на поле свободного пространства в матче с Чехией.