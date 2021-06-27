Вейналдум — о проигрыше Чехии: мы не находили на поле свободного пространства

«Голы, которые мы пропустили, шансы, которые упустили сами, — вот всё, что сейчас приходит в голову. После предъявления красной карточки нам было сложно оказывать давление. Стало только тяжелее. Весь матч целиком сложился для нас непросто. Почему-то мы не могли справиться с тем, как нас прессинговали. Мы не находили на поле свободного пространства. В первом тайме мы создали несколько моментов, однако этого недостаточно», — приводит слова Вейналдума пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Нидерландцы, игравшие вдесятером с 55-й минуты после удаления защитника Маттейса де Лигта, уступили Чехии со счётом 0:2 и завершили выступления на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Томаш Голеш был признан лучшим игроком матча Евро-2020 Нидерланды — Чехия.