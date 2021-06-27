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27 июня
Де Бур: в матчах вроде сегодняшнего всё зависит от одного-двух моментов
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал поражение от национальной команды Чехии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
Де Бур: в матчах вроде сегодняшнего всё зависит от одного-двух моментов
  • Reuters
Де Бур: в матчах вроде сегодняшнего всё зависит от одного-двух моментов
  • Reuters
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал поражение от национальной команды Чехии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

«Соперник нам достался непростой, однако, думаю, до предъявления красной карточки мы играли лучше. Мы доминировали по ходу встречи. Тем не менее в любом случае завершающие удары должны были быть лучше. В матчах вроде сегодняшнего всё зависит от одного-двух моментов. Один из них был у Дониэлла Малена, а уже через несколько минут после него мы остались вдесятером. Худшее, что могло произойти в этой ситуации, — это пропустить от такой команды. Она смогла затем играть в свой привычный футбол», — приводит слова де Бура пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что планировал изменить тактику, чтобы команда предприняла попытку отыграться на последних минутах

«Я хотел перейти на схему 3—3—3, выведя на правый фланг Стевена Бергхейса, на левый — Квинси Промеса и отдав центр нападения Вауту Вегхорсту. Но прямо перед заменой чехи довели счёт до 2:0, и пришло отказаться от этой идеи», — добавил специалист.

Нидерланды, игравшие вдесятером с 55-й минуты после удаления защитника Маттейса де Лигта, уступили Чехии со счётом 0:2 и завершили выступления на Евро-2020.

Ранее де Лигт заявил, что Нидерланды проиграли из-за того, что сделал он.

Новости smi2.ru
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