Футболист сборной Бельгии Алдервейрелд: Португалии повезло иметь в составе Роналду

«Португалия — отличная команда для этого турнира. Им повезло иметь в составе Роналду, который находится в лучшей форме в жизни. Против него нужно обороняться всей командой. Мы говорим об одном из лучших игроков мира. Я очень его уважаю. Мы вместе найдём решение против него», — цитирует Алдервейрелда La Dernière Heure.

Он отметил, что бельгийцы должны быть активнее на каждом участке поля, также он считает, что ему повезло уже играть против португальцев Бернарду Силвы и Диогу Жоты. По его мнению, это может стать преимуществом, так как он знает их уровень игры.

«Роналду окружён хорошими партнёрами», — подчеркнул игрок.

Встреча между Португалией и Нидерландами состоится 27 июня в Севилье. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Рашид Рахимов рассказал о преимуществе Португалии в преддверии матча Евро-2020 с Бельгией.